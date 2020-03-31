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Uber запустил бесплатный шаттл для киевских врачей: названы маршруты
На время карантина в связи с эпидемией коронавируса, чтобы помочь киевским медикам быстрее добраться до рабочего места такси Uber запустило сервис Uber Heroes — бесплатный шаттл для столичных медиков.
С 30 марта специальный сервис на базе технологий Uber Shuttle будет бесплатно перевозить работников медицинских учреждений, сообщили в Министерстве инфраструктуры.
Маршруты проложены на основании данных медицинской системы HELSI. ME, чтобы помочь медработникам добраться до и из своих мест работы.
На первом этапе маршруты будут охватывать следующие медучреждения Киева:
1. Киевская городская детская клиническая больница № 2
2. Больница скорой медицинской помощи
3. Александровская клиническая больница
4. Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины
5. Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова АМН Украины
6. Киевская городская клиническая больница № 4
7. Городская больница № 6
8. Детская поликлиника № 2
9. Национальная детская специализированная больница «Охматдет»
10. Киевская городская детская клиническая инфекционная больница
11. Институт педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины
12. Киевская областная клиническая больница
13. Городская клиническая больница № 9
14. Киевский городской центр репродуктивной медицины
15. Киевская городская детская клиническая больница № 1.
В службе такси призвали врачей пользоваться комфортными условиями сервиса, а пациентов — придерживаться общих рекомендаций по уменьшению рисков заболеть.
Напомним, из-за карантина транспортные компании прекратили осуществлять не только городские, но и пригородные пассажирские перевозки. Это стало причиной того, что многие медработники решили уволиться из-за невозможности добраться до больниц. Реагируя на проблему, в сети инициировали флешмоб «Подвези медика на работу».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..