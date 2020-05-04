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Происшествия

Улицы стали реками: Киев накрыл мощный ливень (видео)

16:28 4 мая 2020 410
Улицы стали реками: Киев накрыл мощный ливень (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киеве 4 мая кратковременный дождь привел к затоплению сразу нескольких улиц, а на Оболони выпал майский град.

Жители столицы постят в соцсетях фото и видео, которые снимают из окон собственных квартир и автомобилей.

Дождь и град на улице Героев Сталинграда

Град на Оболони

Улица Кудряшова

Андрей Гаврушкевич показал, как выглядит локальный потоп в районе Севастопольской площади. Его же отметили и в паблике dtp.kiev.ua.

 

А вот как выглядит "под водой" улица Богдановская.

 

 

Справедливости ради стоит отметить, что были в Киеве и островки сухости. Например, об этом сообщили жители Печерска.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что уже в ближайшие дни в столице ощутимо похолодает, а прекращение осадков и повышение температуры воздуха в Киеве придется уже на 9−10 мая.

А днем ранее, 3 мая, пережили грозовой коллапс Черновцы — были подтоплены улицы, а движение автотранспорта оказалось заблокировано.

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