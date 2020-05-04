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- 13:16 Дожди и грозы: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
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Дожди и грозы: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
Во вторник, 5 мая, в Украине, как и прежде, будут идти дожди с грозами, во время которых возможен град и шквальный ветер.
«5 мая вероятность гроз значительно уменьшится, если вообще не исчезнет, в западной части Украины. Дожди без гроз ожидаются, а вот полоса Ровенская-Хмельницкая-Винницкая области отдохнут от грома и молнии. Однако значительная часть центральных областей Украины, большинство севера, южная часть и восточные области 5 мая будут греметь», — такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха во вторник обещает быть комфортной — нем в большинстве областей Украины ожидается + 17 + 22 градуса, на западе чуть прохладнее — до + 12 + 17 градусов.
Особенно холодно в ближайшее время будет в западных областях ночью — до + 3 + 7 градусов, в горах — до заморозков. В течение недели похолодание распространится по всей территории страны.
«Периодические дожди останутся на значительной части территории, а в Карпатах из-за снижения температуры воздуха до заморозков возможен снег, который уже наблюдался прошлой ночью», — предупреждает синоптик.
В Киеве 5 мая ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, при грозе — порывистый ветер. Температура воздуха ночью около +10 градусов, днем потеплеет до +17, +18 градусов.
«В дальнейшем влажная погода в столице удержится, но ощутимо похолодает. Заморозки в Киеве маловероятны. Прекращение осадков и повышение температуры воздуха в Киеве придется на 9−10 мая», — обещает Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», утром 4 марта в Карпатах шел снег, а температура воздуха опустилась до 2 градусов мороза.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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