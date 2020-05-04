Парад Победы в Минске пройдет без ветеранов на трибунах: Лукашенко решил перестраховаться

Мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который не верит в реальность коронавируса, подтвердил намерение провести в Минске парад 9 мая.

Единственной данью карантинным ограничениям станет отсутствие ветеранов на трибунах.

«Мы просили ветеранов Великой Отечественной войны (их уже осталось совсем немного, несколько тысяч человек, и тем уже больше 90 лет), чтобы они не настаивали на том, чтобы мы, как обычно это бывало, отвезли их на парад», — сказал Александр Лукашенко.

Что касается других участников массовых мероприятий, то президент уверен в том, что их здоровью ничто не угрожает.

Также, по словам Лукашенко, не отменено мероприятие в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, где заложат капсулы с землей городов-героев. Оно запланировано на 8 мая.

«Мы ни одного мероприятия не отменяем. Но, естественно, с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий. Никого туда не тащим и не загоняем. Я уверен, что и без того, чтобы настоятельно туда приглашать, людей будет много», — подчеркнул бацька.

Напомним, в конце апреля врач одной из больниц Витебска констатировал, что медучреждения страны перегружены пациентами с коронавирусной инфекцией. При этом накануне президент Лукашенко позвал всех на республиканский субботник и посадку деревьев.

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