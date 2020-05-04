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Шоу-бизнес

В белом платье на батуте: отложившая свадьбу Дженнифер Лопес развлекается на карантине (фото)

17:11 4 мая 2020 176
Дженнифер Лопес
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала своих фанатов серией снимков, которую она выложила у себя в Instagram. На них 50-летняя Джей Ло в коротком белом платье, чем-то напоминающем свадебное, радостно прыгает на батуте. Она напомнила своим поклонникам, что даже на карантине следует сохранять позитивный настрой. Фанаты отметили, что звезда выглядит невероятно моложаво.

Лопес и ее жениху Алексу Родригесу, обручившимся в марте 2019 года, пришлось отложить на неопределенный срок свою свадьбу из-за пандемии коронавируса.

Алекс, Дженнифер находятся на карантине вместе с детьми от предыдущих браков — 12-летними двойняшками Лопес Максом и Эмми, и дочками Родригеса — 15-летней Наташей и 12-летней Эллой.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Лучшее упражнение для ягодиц: тренер Дженнифер Лопес раскрыл секрет.

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