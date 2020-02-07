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Лучшее упражнение для ягодиц: тренер Дженнифер Лопес раскрыл секрет (фото, видео)
В этом году в перерыве на Супербоул, финале Национальной футбольной лиги США, выступали певицы Шакира и Дженнифер Лопес. Публика пришла в полный восторг от зажигательного мини-концерта, в котором приняла участие также 11-летняя Эмми — дочка Дженнифер.
50-летняя Лопес впечатлила поклонников стройной фигурой, благодаря которой она вполне могла бы сойти за 20-летнюю девушку.
Издание The Sun сообщает, как звезда готовилась к этому шоу. Лопес — фанатка физических упражнений. Она тренируется до шести раз в неделю. Причем не только для того, чтобы держать в форме тело, но и заботясь о своем душевном здоровье. «Я стопроцентно уверена, что тренировки вносят свою лепту в то, что я чувствую себя счастливой», — говорит Джей Ло.
Актриса и певица старается разнообразить виды спорта, не занимаясь одни и тем же два дня подряд. Лопес нравится все — от йоги и танцев на шесте до аэробики и бокса. Часто она тренируется вместе со своим женихом Алексом Родригесом, бывшим бейсболистом.
В Лос-Анджелесе ее тренером является Трейси Андерсон. В Нью-Йорке — Дэвид Кирш. Дэвид рассказал, что одним из самых любимых упражнений Джей Ло для мышц ягодиц является так называемая «походка утконоса». «Это самая быстрая и самая эффективная тренировка для вашей попы», — говорит тренер знаменитостей. Для этого нужно присесть, заведя руки за голову. Удерживая это положение, сделать несколько шагов вперед, а затем назад. Помимо мышц ягодиц упражнение также полезно для внутренней поверхности бедра.
Для мышц рук и груди Дженнифер выполняет еще одно упражнение, рекомендованное Дэвидом — «отжимания Супермена». При этом нужно принять позицию планки, и отжиматься от пола, поочередно отводя ногу в сторону.
«Я по-настоящему верю в то, что, когда заботишься о себе и работаешь над тем, чтобы оставаться здоровой, ты в состоянии лучше заботиться о тех, кого любишь. Поэтому тренировки для меня, определенно, являются приоритетом», — рассказывала ранее Лопес в интервью изданию Hello!
Ранее «ФАКТЫ» писали, как готовилась к Супербоул Шакира.
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