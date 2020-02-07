24.36 / 24.61 26.65 / 27.10
Киев: -6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Лучшее упражнение для ягодиц: тренер Дженнифер Лопес раскрыл секрет (фото, видео)

10:58 7 февраля 2020 415
Дженнифер Лопес
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В этом году в перерыве на Супербоул, финале Национальной футбольной лиги США, выступали певицы Шакира и Дженнифер Лопес. Публика пришла в полный восторг от зажигательного мини-концерта, в котором приняла участие также 11-летняя Эмми — дочка Дженнифер.

50-летняя Лопес впечатлила поклонников стройной фигурой, благодаря которой она вполне могла бы сойти за 20-летнюю девушку.

Издание The Sun сообщает, как звезда готовилась к этому шоу. Лопес — фанатка физических упражнений. Она тренируется до шести раз в неделю. Причем не только для того, чтобы держать в форме тело, но и заботясь о своем душевном здоровье. «Я стопроцентно уверена, что тренировки вносят свою лепту в то, что я чувствую себя счастливой», — говорит Джей Ло.

Актриса и певица старается разнообразить виды спорта, не занимаясь одни и тем же два дня подряд. Лопес нравится все — от йоги и танцев на шесте до аэробики и бокса. Часто она тренируется вместе со своим женихом Алексом Родригесом, бывшим бейсболистом.

В Лос-Анджелесе ее тренером является Трейси Андерсон. В Нью-Йорке — Дэвид Кирш. Дэвид рассказал, что одним из самых любимых упражнений Джей Ло для мышц ягодиц является так называемая «походка утконоса». «Это самая быстрая и самая эффективная тренировка для вашей попы», — говорит тренер знаменитостей. Для этого нужно присесть, заведя руки за голову. Удерживая это положение, сделать несколько шагов вперед, а затем назад. Помимо мышц ягодиц упражнение также полезно для внутренней поверхности бедра.

Для мышц рук и груди Дженнифер выполняет еще одно упражнение, рекомендованное Дэвидом — «отжимания Супермена». При этом нужно принять позицию планки, и отжиматься от пола, поочередно отводя ногу в сторону.

«Я по-настоящему верю в то, что, когда заботишься о себе и работаешь над тем, чтобы оставаться здоровой, ты в состоянии лучше заботиться о тех, кого любишь. Поэтому тренировки для меня, определенно, являются приоритетом», — рассказывала ранее Лопес в интервью изданию Hello!

Ранее «ФАКТЫ» писали, как готовилась к Супербоул Шакира.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сивохо

“Опомнитесь, слуги”: Сивохо взорвал сети заявлением о пенсиях жителям ОРДЛО

Иван Будько

Будько уже не тот: создатели "Сватов-7" срочно переписывают сценарий сериала

Пушилин

Пушилин может сбежать в Киев, а «ДНР» — «ЛНР» Путин хочет оставить без денег

Оливия Нанн

Девушка поделилась ужаснувшим друзей селфи — она не заметила, что была не одна (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер