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50-летняя Дженнифер Лопес вызвала фурор в сети, выложив селфи в бикини (фото)

8:37 17 февраля 2020 361
Дженнифер Лопес в бикини
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно выступила вместе со своей 11-летней дочерью на Супербоул-2020, произвела фурор в сети, выложив в Instagram селфи в белом купальнике-бикини. Дженнифер озаглавила снимок: «Расслабленная и перезаряженная». Поклонники 50-летней звезды, продемонстрировавшей идеальное тело, засыпали ее комплиментами. «Это просто нереально — так выглядеть в ее годы», «Никто в мире не выглядит сексуальнее тебя», «Пугающе великолепна» — писали они.

Фото «лайкнули» многие знаменитости — в том числе модель Эшли Грэм и Кортни Кардашьян, комментарий которой ограничился кратким: «Черт возьми!».

Ранее Джей Ло опубликовала также свое сексуальное фото в леопардовых мини-шортах, куртке и босоножках, показав стройные ноги. Снимок был сделано в рамках рекламной кампании первой коллекции собственной линии обуви, которую Лопес создала в сотрудничестве с компанией The Camuto Group.

А 14 февраля Дженнифер порадовала поклонников видео, в котором вместе с нею запечатлен ее 44-летний жених Алекс Родригес и другие члены их семей. «Любить и быть любимой. Это счастье», — написала звезда.

Своей сногсшибательной фигурой Лопес обязана здоровому режиму питания и интенсивным тренировкам. Ранее «ФАКТЫ» писали, что тренер Дженнифер рассказал и показал, какие упражнения она выполняет для поддержания в тонусе ягодиц.

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