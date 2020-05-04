Елена Степаненко сделала пластику на миллион (фото)

Шоу-бизнес

Бывшая жена российского юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко, которая похудела на 42 килограмма, заплатила за цветущий вид изрядную сумму.

Об этом рассказала «Собеседнику» пластический хирург Мадина Байрамукова.

«Елена Степаненко активно взялась за свое преображение, — заявила хирург. — Началось все с сильного похудения. Была ли это строгая диета или бариатрия, остается только гадать. Но результат, как говорится, очевиден».

Она отмечает, что после такого похудения у Степаненко на лице была бы обвисшая кожа, но юмористка позаботилась об этом, обратившись к пластическим хирургам. И это обошлось ей в целое состояние — больше миллиона рублей.

Издание подсчитало, сколько стоят все операции, которые делала Степаненко, в московских клиниках.

«Однозначно можно сказать, что Степаненко сделала блефаропластику: у нее открылся взгляд, ушло нависающее верхнее веко, уменьшилась пастозность и отечность в области нижнего века. Скорее всего была проведена липосакция второго подбородка. Возможно, одновременно с радиоволновым лифтингом имела место платизмопластика — подтяжка шеи и нижней трети лица. Возрастные проблемы и наличие переизбытка мягких тканей из-за лишнего веса были решены благодаря подтяжке лица. Это была либо козелковая подтяжка, либо SMAS. Артистка делала все манипуляции с внешностью у хорошего специалиста. Именно поэтому ей сейчас не дашь более пятидесяти лет», — подчеркнула хирург.

Сейчас, говорит специалист, Степаненко нужно просто следить за собой, ухаживать, все, что могла, она уже изменила.

Напомним, что Степаненко ранее заморозила яйцеклетки и сейчас заговорила о материнстве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter