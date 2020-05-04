Один шанс на 200 миллионов: британка родила идентичных тройняшек (фото)

Мир

26-летняя жительница Уэльса Кэти Кроу родила крайне редко встречающуюся, зачатую естественным путем однояйцевую тройню. Как сообщает издание Daily Mail, шансы родить идентичных тройняшек — один к 200 миллионам.

У Кэти и ее гражданского мужа Роба Эллиса есть также четырехлетний сын Джейкоб. О том, что их «второй ребенок» на самом деле тройня, они узнали на 12-й неделе беременности. Врачи говорили Кэти, что забеременеть тройней — большая редкость. Но на тот момент не догадывались, что столкнулись с еще более редким случаем — близнецы были еще и однояйцевыми.

Малыши Томми. Джошуа и Эдди появились на свет с помощью срочной операции кесарева сечения, так как у Кэти начались преждевременные схватки. Вес близнецов — 1, 23, 1,49 и 1,46 килограмма соответственно.

В настоящее время мать и дети чувствуют себя хорошо. После выписки из больницы Кроу оставила на младенцах больничные метки с именами, так как еще не научилась их различать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Кропивницком женщина родила четверню.

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