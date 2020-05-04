26.88 / 27.18 29.02 / 29.55
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Всем, кто устал от карантина: Леся Никитюк презентовала клип на песню «Stay at home» (видео)

19:02 4 мая 2020 66
Леся Никитюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которую недавно довели до слез мошенники, презентовала клип на карантинную песню «Stay at home».

Клип Леся записала в коллаборации с группой Patsyki z Franeka и посвятила его всем, кто устал от карантина.

«Призыв держаться и не сдаваться. #stayathome — это одновременно весело и грустно, легко и трудно. Оставаться дома — это позиция каждого ответственного гражданина своей страны сегодня. Мы все надеемся, что пандемия скоро закончится, и мы все будем больше ценить каждый день нашей жизни», — написала Леся.

Поклонники Леси похвалили ее за песню и клип.

Напомним, ранее песню о карантине спел Потап.

Также о карантине спела Jerry Heil.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ТРЦ «Оазис»

В Киеве ливень затопил торгово-развлекательный центр (фото)

отделение Новой почты № 20 во Львове

Во Львове прогремел взрыв в отделении почты: первые детали происшествия (фото)

Тест

Коронавирус поразил табор ромов под Одессой

Валерий Чалый

Россия не любит компромиссы: известный дипломат объяснил, почему война будет долгой, и предостерег Зеленского

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер