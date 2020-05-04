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Всем, кто устал от карантина: Леся Никитюк презентовала клип на песню «Stay at home» (видео)
Украинская телеведущая Леся Никитюк, которую недавно довели до слез мошенники, презентовала клип на карантинную песню «Stay at home».
Клип Леся записала в коллаборации с группой Patsyki z Franeka и посвятила его всем, кто устал от карантина.
«Призыв держаться и не сдаваться. #stayathome — это одновременно весело и грустно, легко и трудно. Оставаться дома — это позиция каждого ответственного гражданина своей страны сегодня. Мы все надеемся, что пандемия скоро закончится, и мы все будем больше ценить каждый день нашей жизни», — написала Леся.
Поклонники Леси похвалили ее за песню и клип.
Напомним, ранее песню о карантине спел Потап.
Также о карантине спела Jerry Heil.
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