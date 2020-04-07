26.70 / 27.22 28.61 / 29.43
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«НІНАДОНТСТРЕС»: Jerry Heil иронично спела о карантине (видео)

11:47 7 апреля 2020 130
Jerry Heil
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), рассказавшая ранее о проблемах в общении с парнями, представила ироничную песню и лирик видео на злободневную тему — она спела о карантине из-за коронавируса в песне «#НІНАДОНТСТРЕС».

В клипе Jerry Heil украшает упаковку гречки. По сюжету главная героиня Нина, одинокая женщина, в панике запаслась килограммами крупы, сидит в страхе дома, ждет своего принца и мечтает…

Новой работой певица выразила свое отношение к панике и истерии из-за эпидемии. Клип певица сняла на телефон, не выходя из квартиры.

«Сняла #НІНАДОНТСТРЕС на фронталку в своей квартире на полуметровом хромакее. Самоизоляцию никто не отменял», — написала Jerry Heil, представляя видео.

Напомним, ранее звезды шоу-бизнеса присоединились к социальной акции «Оставайся дома». А Потап с группой MOZGI спели о карантине и запустили забавный челендж.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Врач

В Закарпатье разгорается скандал вокруг врачей, которые обнародовали диагноз умершей пенсионерки

Благовещение

Благовещение 2020: душевные поздравления и красивые открытки

Карантин

В Минздраве рассказали, когда в Украине могут ослабить карантин

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер