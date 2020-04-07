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- 11:47 «НІНАДОНТСТРЕС»: Jerry Heil иронично спела о карантине
«НІНАДОНТСТРЕС»: Jerry Heil иронично спела о карантине (видео)
Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), рассказавшая ранее о проблемах в общении с парнями, представила ироничную песню и лирик видео на злободневную тему — она спела о карантине из-за коронавируса в песне «#НІНАДОНТСТРЕС».
В клипе Jerry Heil украшает упаковку гречки. По сюжету главная героиня Нина, одинокая женщина, в панике запаслась килограммами крупы, сидит в страхе дома, ждет своего принца и мечтает…
Новой работой певица выразила свое отношение к панике и истерии из-за эпидемии. Клип певица сняла на телефон, не выходя из квартиры.
«Сняла #НІНАДОНТСТРЕС на фронталку в своей квартире на полуметровом хромакее. Самоизоляцию никто не отменял», — написала Jerry Heil, представляя видео.
Напомним, ранее звезды шоу-бизнеса присоединились к социальной акции «Оставайся дома». А Потап с группой MOZGI спели о карантине и запустили забавный челендж.
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