Происшествия

Во Львове прогремел взрыв в отделении почты: первые детали происшествия (фото)

Инцидент произошел во Львове в понедельник, 4 мая, в 18:00.

— В отделении № 20 «Новой почты», расположенном на улице Медовой Пещеры, детонировала учебная граната РГД-5, — сообщает руководитель общественной организации «Варта-1» Игорь Зинкевич.

Предварительно известно о том, что никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции и ГСЧС. Дежурит карета скорой помощи. Полиция пока не сообщает о произошедшем.

Напомним, в прошлом месяце во Львове граната взорвалась возле одной из больниц. Погиб мужчина, ранее принимавший участие в боевых действиях на Донбассе.

А в Киеве на днях пьяные забавы с гранатой едва не стоили жизни супружеской паре, которая проживет вмногоэтажном доме в Дарницком районе.

«ФАКТЫ» также сообщали о том, в Донецкой области молодой парень подорвался, разбирая найденный боеприпас, а в Харькове погиб хозяин квартиры, в которой взорвалась граната.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter