Особый случай: одесского пограничника досрочно повысили в звании за неподкупность

Общество и люди

Старшему лейтенанту Одесского пограничного отряда Владиславу Пясецкому досрочно присвоено воинское звание капитана за неподкупность.

— Владислав не только образцово несет службу, он еще очень принципиальный человек и нетерпим ко всякому проявлению взяточничества, — рассказала пресс-офицер отряда Александра Ковтун. — Так, в течение минувшего года его трижды пытались соблазнить взятками иностранные граждане, и всякий раз получали категорический отказ. Как следствие, естественно, у них были серьезные неприятности.

Показателен один из случаев, произошедших в международном аэропорту «Одесса», где служит Пясецкий.

В ноябре 2019 года Владиславу предложил взятку в размере 3,5 тысячи долларов иностранец, стремившийся попасть по поддельным документам на территорию Украины. Пограничник не только распознал поддельный паспорт гражданина Молдовы, но и докопался до сути: оказалось, что этого 44-летнего нарушителя Интерпол разыскивал за совершение уголовного преступления.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что российская ФСБ похитила украинского пограничника на админгранице с Крымом и пытками добивалась сотрудничества. Также недавно сообщалось, что у главного пограничника Украины подозревают коронавирус.

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