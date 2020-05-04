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В России с 9 Мая поздравили баннером с изображением финского солдата, воевавшего против СССР

22:35 4 мая 2020 350
Финский солдат
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В городе Усинске (Республика Коми) на стене одного из домов появилось странное поздравление с 75-летием победы в Великой Отечественной войне — с вооруженным автоматом солдатом и северным оленем. Напомним, ранее сеть возмутили «патриотические» маски для россиян.

В сети указали, что использованный для плаката снимок был сделан в Лапландии в мае 1944 года, когда Финляндия воевала на стороне нацистской Германии.

Как-будто в насмешку на плакате под фотографией финского солдата разместили отрывок из стихотворения «Рогатые батальоны» местного поэта Галины Грицаченко.

"Патриотический" плакат

В администрации города оперативно нашли виновных, заявив, что историческую ошибку допустили в Управлении культуры.

«Причастные будут строго наказаны. Понимаем, что по каждой исторической фотографии, прежде, чем ее использовать, необходимо заключение профессионального историка. В Управлении культуры таких нет», — объяснили чиновники.

Напомним, знаменитый российский хоккеист наехал на россиян из-за победобесия вокруг Дня Победы.

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