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Это уже перебор: сеть возмутили «патриотические» маски для россиян (фото)
В сети активно обсуждают фото «патриотических» масок для россиян. Соответствующий снимок опубликовал в Twitter пользователь Krychek.
«Они е.нутые. Но заработать хочется и на победобесии. Московские реконструкторы выпустили маски „Патриот“. Уже продают по 500 рублей. Портянки себе на е. льник намотайте!» — пишет он.
«Подозреваю, что это были трусы, но они быстро переделали их под новую веху. А вообще, этой адской путинской эпохе просто не хватало чего-то вроде же той эпидемии и глубинного народа, одиноко бродящего по пустынным городским закоулкам в таких вот масках», — пишет один из пользователей в комментариях.
«Предлагаю не останавливаться на достигнутом и выпустить и другие защитные средства с символикой. Начать можно с презервативов», — предлагает второй.
«А вот это уже действительно перебор», — пишет третий.
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