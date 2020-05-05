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Двуногий терапевт: собака без двух конечностей помогает людям бороться со стрессом (вдохновляющее видео)
Собаки нередко помогают людям и своим сородичам в их повседневной деятельности, но при этом некоторых из них, к сожалению, нельзя назвать «четвероногими друзьям».
Об этом пишет издание Metro.
Одно из таких животных — песик по прозвищу Двойка (Deuce) из штата Кентукки (США), у которого только две лапы.
Когда-то изверги оставили собаку умирать со сломанными лапами в канаве, где ее подобрали добрые люди.
После осмотра животного ветеринаром он вынес грустный вердикт: две конечности животного придется ампутировать.
После операции собаку забрал к себе домой профессор Доменик Скудера, для которого Двойка стала третьей собакой с ограниченными возможностями: до этого он уже приютил Сайруса и Лаки, у каждого из которых также всего по две лапы.
Как и другим собакам, физический недостаток не мешает Двойке жить насыщенной жизнью, играть и быстро двигаться.
«Двойка абсолютно мобильна и не нуждается ни в какой дополнительной помощи. Она просто потрясающа, очень быстра и ловка», — рассказывает Доменик.
Издание сообщает, что все три собаки Доменика — терапевтические псы, помогающие детям в больницах справляться со стрессом.
Кроме того, они работают в домах престарелых и госпиталях, убеждая людей в том, что даже с ограниченными возможностями им все по силам.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Великобритании намерены применить недюжинные способности собак для диагностики коронавируса. Ученые рассчитывают, что при помощи специальных тренировок они смогут научить питомцев определять больных COVID-19 по запаху.
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