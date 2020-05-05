Украина

Грозы и ливни: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

В среду, 6 мая, на всей территории Украины и днем, и ночью ожидаются осадки, местами сильные, а местами — с грозами.

По данным Укргидрометцентра, дожди без гроз пройдут, разве что, в западных регионах страны. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях осадки ожидаются сильными. Средняя температура воздуха днем — до +14+16 градусов. На западе страны будет прохладнее — до +15 градусов.

В четверг, 7 мая, дожди уйдут из нескольких западных областей — Закарпатской, Львовской и Волынской. На всей остальной территории — дожди с грозами. Возможно, без грома и молний обойдется, разве что, в Тернопольской и Ровенской областях. Температура воздуха существенно не изменится.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео потопа в Черновцах после сильнейшего ливня — улицы города превратились в реки, а движение транспорта было парализовано.

А в Киеве в результате ливня пострадал ТРЦ «Оазис», что на улице Героев Днепра — вода подступила к самым стеклянным дверям торгово-развлекательного центра.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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