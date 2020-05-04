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Происшествия

В Киеве ливень затопил торгово-развлекательный центр (фото)

18:26 4 мая 2020 437
ТРЦ «Оазис»
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве разбушевавшаяся стихия привела к настоящему потопу — пострадал ТРЦ «Оазис», который находится на улице Героев Днепра.

Как видно на фото dtp.kiev.ua, размещенном в Facebook, вода подступила к самым стеклянным дверям торгово-развлекательного центра.

В комментариях многочисленные пользователи обсуждают причины затопления «Оазиса». Некоторые считают, что такой потоп произошел из-за непродуманной системы ливневой канализации. Другие прогнозируют, что по зданию вскоре пойдут трещины. А некоторые считают, что роковую роль сыграло название ТРЦ: «То Oушен Плаза, то Оазис, как корабль назовешь…»

Ранее сообщалось, что за день до этого, 3 мая, гроза обрушилась на Черновцы — из-за воды, залившей улицы, оказалось заблокировано движение автомобильного транспорта.

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