26.91 / 26.98 26.91 / 26.98
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Стрельба и крики: неадекватный мужчина устроил переполох в многоэтажке под Киевом (видео)

8:08 5 мая 2020 400
ЖК Петровский квартал
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В ночь на вторник, 5 мая, в Святопетровском (Киевская область) полиция штурмовала квартиру, в которой заперся неадекватный мужчина, ранее с оружием нападавший на людей. Ранее в Ужгороде неадекват с лопатой повредил машины и витрины магазинов.

Видео с места инцидента публикует «Киев Оперативный». «ЖК „Петровский квартал“. Была спецоперация полиции — неадекват ходил по жилому кварталу с ножом и другим оружием, на кого-то напал, а потом закрылся в квартире. Приехало спецподраздение КОРД, выбили дверь, была слышна стрельба из автомата. Надеемся, холостыми…», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержали неадекватного мужчину, который кричал, что он майор полиции, и размахивал ножом перед лицами людей в отделении банка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Меган Маркл

Грубая и капризная: работавший с Меган Маркл телеоператор назвал ее карикатурой на звезду (фото)

Зеленский

«Не надо делать из себя царя»: стало известно, как Зеленский отреагировал на скандал с Тищенко

Андреа Иванова

Женщина с самыми большими в мире губами провела 20-ю процедуру по их увеличению (фото)

ЖК Петровский квартал

Стрельба и крики: неадекватный мужчина устроил переполох в многоэтажке под Киевом (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер