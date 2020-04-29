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Крушил лопатой витрины и авто: неадекватный мужчина устроил погром в Ужгороде (видео)
В Ужгороде неадекватный мужчина устроил погром на улице Швабской — вооружившись лопатой, он повреждал припаркованные авто и витрины магазинов. Напомним, ранее в Киеве обезвредили невменяемого «майора полиции» с ножом, ворвавшегося в отделение «Ощадбанка».
Когда же на место инцидента прибыли патрульные полицейские, он прыгнул с пешеходного моста и попытался оторваться от полиции, что называется, вплавь.
Тем не менее, вопреки угрозам и летевшим в сторону правоохранителей камней, мужчину удалось вытащить из реки и доставить к медикам.
Действиям правонарушителя предварительно квалифицированы по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»).
Напомним, продолжающийся в Украине карантин все чаще приводит к неадекватным поступками. Так, в Киеве мужчина устроил голый протест во дворе многоэтажного дома, призывая соседей выходить из квартир, чтобы не попасть в электронное рабство. А в Хмельницком подвыпивший человек зарезал свою жену, ранил ножом соседа по подъезду, а затем забрался на подоконник восьмого этажа и угрожал броситься вниз.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.