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Происшествия

Крушил лопатой витрины и авто: неадекватный мужчина устроил погром в Ужгороде (видео)

9:18 29 апреля 2020 254
Крушил лопатой витрины и авто: неадекватный мужчина устроил погром в Ужгороде (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Ужгороде неадекватный мужчина устроил погром на улице Швабской — вооружившись лопатой, он повреждал припаркованные авто и витрины магазинов. Напомним, ранее в Киеве обезвредили невменяемого «майора полиции» с ножом, ворвавшегося в отделение «Ощадбанка».

Когда же на место инцидента прибыли патрульные полицейские, он прыгнул с пешеходного моста и попытался оторваться от полиции, что называется, вплавь.

Тем не менее, вопреки угрозам и летевшим в сторону правоохранителей камней, мужчину удалось вытащить из реки и доставить к медикам.

Действиям правонарушителя предварительно квалифицированы по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»).

Напомним, продолжающийся в Украине карантин все чаще приводит к неадекватным поступками. Так, в Киеве мужчина устроил голый протест во дворе многоэтажного дома, призывая соседей выходить из квартир, чтобы не попасть в электронное рабство. А в Хмельницком подвыпивший человек зарезал свою жену, ранил ножом соседа по подъезду, а затем забрался на подоконник восьмого этажа и угрожал броситься вниз.

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