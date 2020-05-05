26.84 / 27.16 29.03 / 29.58
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Доллар и евро дорожают: сколько стоит валюта в банках и на «черном рынке» 5 мая

8:56 5 мая 2020 141
Доллары и евро
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Курс доллара в Украине, неделю назад упавший ниже 27 гривен за доллар и одно время продолживший падение, вновь пошел вверх — на 5 мая НБУ понизил официальный курс гривни до 26,97 грн за доллар.

По сравнению с предыдущим банковским днем, гривня «просела» еще на одну копейку. Так, официальный курс гривни составил 26,97 грн за доллар и 29,50 грн за евро.

Тем временем «Минфин» публикует информацию о том, сколько стоит валюта на «черном» рынке.

Эксклюзивный материал о ситуации на валютном рынке и том, что влияет на курсы валют, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский

«Не надо делать из себя царя»: стало известно, как Зеленский отреагировал на скандал с Тищенко

Андреа Иванова

Женщина с самыми большими в мире губами провела 20-ю процедуру по их увеличению (фото)

Меган Маркл

Грубая и капризная: работавший с Меган Маркл телеоператор назвал ее карикатурой на звезду (фото)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер