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Доллар и евро дорожают: сколько стоит валюта в банках и на «черном рынке» 5 мая
Курс доллара в Украине, неделю назад упавший ниже 27 гривен за доллар и одно время продолживший падение, вновь пошел вверх — на 5 мая НБУ понизил официальный курс гривни до 26,97 грн за доллар.
По сравнению с предыдущим банковским днем, гривня «просела» еще на одну копейку. Так, официальный курс гривни составил 26,97 грн за доллар и 29,50 грн за евро.
Тем временем «Минфин» публикует информацию о том, сколько стоит валюта на «черном» рынке.
Эксклюзивный материал о ситуации на валютном рынке и том, что влияет на курсы валют, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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