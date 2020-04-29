Деньги

Падающий доллар пробил психологическую отметку: сколько валюта будет стоить 30 апреля

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 30 апреля 2020 года на уровне 26,97 гривен за доллар. Американская стала дешевле по сравнению с предыдущим банковским днем на 7 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 29,24 гривни за евро.

Курсы доллара и евро опубликованы на сайте регулятора.

Отметим, в апреле курс доллара колебался в диапазоне от 27 до 28 гривен.

В банках доллар в покупке подешевел на 8 копеек, а в продаже на 11 копеек. Евро в покупке не изменился, в продаже подешевел на 4 копейки.

Прогнозы экспертов о том, что будет с курсом доллара после майских праздников, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter