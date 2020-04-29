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Падающий доллар пробил психологическую отметку: сколько валюта будет стоить 30 апреля
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 30 апреля 2020 года на уровне 26,97 гривен за доллар. Американская стала дешевле по сравнению с предыдущим банковским днем на 7 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 29,24 гривни за евро.
Курсы доллара и евро опубликованы на сайте регулятора.
Отметим, в апреле курс доллара колебался в диапазоне от 27 до 28 гривен.
В банках доллар в покупке подешевел на 8 копеек, а в продаже на 11 копеек. Евро в покупке не изменился, в продаже подешевел на 4 копейки.
Прогнозы экспертов о том, что будет с курсом доллара после майских праздников, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ».
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