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Происшествия

Смыло с дороги потоком воды: мужчина стал жертвой непогоды под Винницей (фото)

9:24 5 мая 2020 73
Ливень в Винницкой области
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Винницкой области непогода отметилась в трех районах, в том числе и в Погребищенском, где погиб 49-летний мужчина, которого потоком воды и грязи смыло с дороги. Ранее в Киеве ливень затопил ряд улиц, а на Оболони выпал град.

Как сообщают в областном управлении ГосЧС, житель села Круподеринцы ехал по дороге на велосипеде. Потоком его снесло на обочину, где мужчина и погиб. В населенном пункте из-за ливня было заилено 150 метров дороги.

Также спасатели выезжали в поселок городского типа Погребище, где откачивали воду с территории частного домовладения. Аналогичную помощь оказывали в городах Гайсин и селе Крушенивка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,ливень превратил улицы Сум в реки — в сеть выложили видео с последствиями разгулявшейся стихии.

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