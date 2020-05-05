- 09:28 Названы возможные сроки запуска метро в Украине
- 09:24 Смыло с дороги потоком воды: мужчина стал жертвой непогоды под Винницей
- 09:18 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:56 Доллар и евро дорожают: сколько стоит валюта в банках и на «черном рынке» 5 мая
- 08:40 Грубая и капризная: работавший с Меган Маркл телеоператор назвал ее карикатурой на звезду
- 08:38 Усик шуточным роликом пригрозил «диванным экспертам»
- 08:29 Пытались украсть данные о вакцине против COVID-19: спецслужбы разоблачили российских хакеров
- 08:08 Стрельба и крики: неадекватный мужчина устроил переполох в многоэтажке под Киевом
- 08:02 Пандемия ускорит переход медиа на платный контент, – Наталья Лигачева
- 07:52 Женщина с самыми большими в мире губами провела 20-ю процедуру по их увеличению
- 07:49 «Не надо делать из себя царя»: стало известно, как Зеленский отреагировал на скандал с Тищенко
- 07:33 Маршмеллоу – счастье для детей: легкий рецепт из трех ингредиентов
Смыло с дороги потоком воды: мужчина стал жертвой непогоды под Винницей (фото)
В Винницкой области непогода отметилась в трех районах, в том числе и в Погребищенском, где погиб 49-летний мужчина, которого потоком воды и грязи смыло с дороги. Ранее в Киеве ливень затопил ряд улиц, а на Оболони выпал град.
Как сообщают в областном управлении ГосЧС, житель села Круподеринцы ехал по дороге на велосипеде. Потоком его снесло на обочину, где мужчина и погиб. В населенном пункте из-за ливня было заилено 150 метров дороги.
Также спасатели выезжали в поселок городского типа Погребище, где откачивали воду с территории частного домовладения. Аналогичную помощь оказывали в городах Гайсин и селе Крушенивка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,ливень превратил улицы Сум в реки — в сеть выложили видео с последствиями разгулявшейся стихии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»