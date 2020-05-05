- 10:45 В США задержали пятилетнего мальчика, который на машине родителей ехал покупать себе Lamborghini
- 10:39 Лучшего спортсмена десятилетия обвинили в измене жене с моделью: фото красотки
- 10:38 В больницах Черновцов заканчиваются места для больных COVID-19: сделано важное заявление
- 10:37 Пересмотр медреформы: Степанов рассказал, что планируют изменить
- 10:22 Ксения Собчак в маске напугала сеть
- 10:19 Восемь львиц напали на льва и устроили ему серьезную взбучку
- 10:13 В деле о нападении на журналиста в Харькове произошел неожиданный поворот
- 10:05 «Больной может подумать, что здоров»: как без ошибки провериться на коронавирус
- 10:05 Главный полицейский Киева выздоровел от коронавируса
- 09:51 Путин наградил Ким Чен Ына медалью: сеть взорвалась язвительными комментариями
- 09:48 Перебор с декольте: девушка купила в интернете платье и шокировала сеть результатом примерки
- 09:47 Фергюсон – Гэйтжи: прогнозы букмекеров на бой UFC 249
Путин наградил Ким Чен Ына медалью: сеть взорвалась язвительными комментариями
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, о состоянии здоровья которого ходили самые противоречивые слухи, по указу президента РФ Владимира Путина был награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», что вызвало реакцию в социальных сетях.
В частности, в путинском указе говорится, что Ким Чен Ын «награжден за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике».
Интернет-пользователи активно комментировали награждение, вспоминая о том, что в СМИ активно ходили слухи о смерти Ким Чен Ына.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Усинске (Республика Коми, Россия) на плакате к 9 мая изобразили вооруженного солдата, стоящего рядом с северным оленем. Оказалось, что для этого плаката была взята фотография финского солдата, которую сделали в 1944 году.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.