Путин наградил Ким Чен Ына медалью: сеть взорвалась язвительными комментариями

Мир

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, о состоянии здоровья которого ходили самые противоречивые слухи, по указу президента РФ Владимира Путина был награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», что вызвало реакцию в социальных сетях.

В частности, в путинском указе говорится, что Ким Чен Ын «награжден за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике».

Интернет-пользователи активно комментировали награждение, вспоминая о том, что в СМИ активно ходили слухи о смерти Ким Чен Ына.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Усинске (Республика Коми, Россия) на плакате к 9 мая изобразили вооруженного солдата, стоящего рядом с северным оленем. Оказалось, что для этого плаката была взята фотография финского солдата, которую сделали в 1944 году.

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