Ким Чен Ын скорее жив, чем мертв: что известно о состоянии лидера КНДР

Мир

В воскресенье утром, 26 апреля, государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности лидера страны. Отмечается, что «товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиен». При этом не уточняется, ни в какой форме была передана благодарность лидера страны, ни где находится «товарищ Ким». До этого государственные СМИ Северной Кореи в последний раз сообщали о местонахождении лидера страны 11 апреля. Тогда он присутствовал на заседании политбюро ЦК ТПК по вопросам внутренней политики.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», накануне в китайской соцсети Weibo стремительно набирало просмотры заявление вице-директор гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн о смерти лидера Северной Кореи. Она ссылалась на «очень надежный источник». Первым на ее пост обратило информировало американское информационное издание International Business Times. После этого информация о смерти Ким Чен Ына активно распространялась в Twitter, соцсетях, азиатских и западных СМИ.

Однако к утру 26 апреля пост Цин Фэн в Weibo уже был удален, а ее последняя запись там датирована 24 апреля.

В субботу, 25 апреля, Алехандро Као де Бенос де Лес Перес, глава Корейской ассоциации дружбы, созданной для поддержания международных связей с КНДР и базирующейся в Испании, разместил на своей страничке в Twitter сообщение о том, что «информация о тяжелом состоянии здоровья нашего Маршала Ким Чен Ына лжива и злонамеренна». Никаких деталей он не указал при этом, лишь рекомендовал журналистам аккуратнее подходить к проверке источников информации.

В тот же день, 25 апреля, издаваемый в Токио еженедельный журнал Shūkan Gendai сообщил, что лидер КНДР находится в «вегетативном состоянии» после перенесенной ранее в апреле операции на сердце. Издание при этом ссылалось на китайского медика, который якобы присутствовал при операции. Речь шла о стентировании. У кардиохирурга, выполнявшего операцию, от волнения сильно дрожали руки.

Косвенно информацию о неудачной операции подтверждает информация агентства Reuters о том, что 24 апреля в Пхеньян срочно вылетела группа китайских врачей. Днем ранее Пекин направил в КНДР высокопоставленную партийную делегацию, не афишируя это и не объясняя причин.

Shūkan Gendai также утверждает, что Ким Чен Ын, осматривая одно из сельских хозяйств 12 или 13 апреля, вдруг схватился за грудь и упал на землю. Именно тогда и потребовалась срочная операция.

Вегетативное состояние зачастую возникает в результате травмы головного мозга, пациент может частично или полностью восстановиться и выйти из него, в то же время возможно и негативное течение, заканчивающееся летальным исходом, уточняют японские врачи.

Reuters, изучая ситуацию, сообщило 25 апреля со ссылкой на мониторинговый сайт 38 North, специализирующийся на сборе аналитической информации о КНДР, что спецпоезд Ким Чен Ына в период с 21 по 23 апреля находился в районе северокорейского Вонсана на востоке страны. Близ этого города расположен морской курорт Кальма, который ранее неоднократно инспектировал Ким Чен Ын. В своих выводах аналитики 38 North опираются на снимки со спутника.

Эти данные, к сожалению, говорят лишь о том, что Ким в эти дни находился «в элитном секторе на восточном побережье страны» и ни о чем более.

Западные эксперты по Северной Корее на данный момент склоняются к версии, что лидер КНДР действительно тяжело болен, но Пхеньян, как всегда, скрывает эту информацию не только от других стран, но и от населения страны. Подобное уже происходило не раз. Например, в 2014 году Ким Чен Ын 40 дней не появлялся на публике. Тогда предположений о том, что он умер, было гораздо больше. В итоге лидер КНДР вернулся к своим обязанностям, опираясь на трость, а государственные СМИ республики сообщили о его «некомфортном медицинском состоянии».

С другой стороны, о смерти Ким Чен Ира. отца нынешнего руководителя Северной Кореи, Пхеньян сообщил только спустя двое суток. Ким Чен Ир умер 17 декабря 2011 года от инфаркта. О смерти Ким Ир Сена, деда Ким Чен Ына, также долго официально не сообщалось. Он скончался 8 июля 1994 года. Причина — инфаркт.

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