Происшествия

В деле о нападении на журналиста в Харькове произошел неожиданный поворот

В Харькове полицейские заподозрили сотрудника массмедиа в том, что он обманул правоохранителей, заявив о нападении и похищении у него 40 тысяч гривен — этот инцидент попал на видео с камер видеонаблюдения.

В ГУНП в Харьковской области напомнили, что инцидент имел место поздно вечером 20 апреля. Тогда 35-летний харьковчанин сообщил, что на него напали неизвестные и забрали барсетку с деньгами. Было открыто уголовное производство по статье о разбое.

По словам заместителя начальника следственного отдела Шевченковского отдела полиции Александра Изотова, следователи проверяли несколько версий, в том числе и «инсценировку пострадавшим нападения на себя для привлечения внимания к одному из средств массовой информации, работником которого он является».

«На одном из допросов мужчина рассказал следователю, что деньги он обнаружил дома», — заявил Александр Изотов. Так что полиция открыла очередное производство, но уже по ч. 1 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове 1 мая вечером избили журналиста Никиту Кныша, который пытался снять жителей города, нарушающих карантин. Инцидент произошел на парковке возле дома журналиста, которую облюбовала местная молодежь.

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