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Украина

Пересмотр медреформы: Степанов рассказал, что планируют изменить

10:37 5 мая 2020 99
Пересмотр медреформы: Степанов рассказал, что планируют изменить
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал главные изменения, которые Минздрав инициирует ко второму этапу медицинской реформы.

В частности, готовятся изменения в ведомственные нормативно-правовые акты, которыми будет предусмотрено, что все учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, получат финансирование из государственного бюджета в объеме, не меньшем, чем в 2019 году. При этом все финансирование будет идти исключительно через Национальную службу здоровья.

Также с 1 июня государство будет полностью финансировать такие пакеты лечения:

  • первичная медицинская помощь;
  • экстренная медицинская помощь;
  • острый инфаркт миокарда;
  • острый мозжечковый инсульт в стационарных условиях;
  • 4 пакета для лечения COVID-19.

По словам Степанова, в МОЗ уверены, что в идеале скорая помощь после звонка на 103 будет приезжать через 10−20 минут.

«Это медицина, когда ты обращаешься в больницу, ты уверен, что тебе окажут высококачественную помощь, тебя просто вылечат, и тебя просто спасут. Твоя жизнь, жизнь твоей мамы, жизнь твоего папы. Это медицина, к которой мы стремимся все 30 лет нашей независимости», — сказал министр.

Напомним, 4 мая президент Владимир Зеленский объявил о приостановке запуска второго этапа реформы украинской медицины. По его словам, рабочая группа, которую создали для оценки результатов первого этапа, сделала вывод — реформа имеет как плюсы, так и минусы.

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