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Пересмотр медреформы: Степанов рассказал, что планируют изменить
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал главные изменения, которые Минздрав инициирует ко второму этапу медицинской реформы.
В частности, готовятся изменения в ведомственные нормативно-правовые акты, которыми будет предусмотрено, что все учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, получат финансирование из государственного бюджета в объеме, не меньшем, чем в 2019 году. При этом все финансирование будет идти исключительно через Национальную службу здоровья.
Также с 1 июня государство будет полностью финансировать такие пакеты лечения:
- первичная медицинская помощь;
- экстренная медицинская помощь;
- острый инфаркт миокарда;
- острый мозжечковый инсульт в стационарных условиях;
- 4 пакета для лечения COVID-19.
По словам Степанова, в МОЗ уверены, что в идеале скорая помощь после звонка на 103 будет приезжать через 10−20 минут.
«Это медицина, когда ты обращаешься в больницу, ты уверен, что тебе окажут высококачественную помощь, тебя просто вылечат, и тебя просто спасут. Твоя жизнь, жизнь твоей мамы, жизнь твоего папы. Это медицина, к которой мы стремимся все 30 лет нашей независимости», — сказал министр.
Напомним, 4 мая президент Владимир Зеленский объявил о приостановке запуска второго этапа реформы украинской медицины. По его словам, рабочая группа, которую создали для оценки результатов первого этапа, сделала вывод — реформа имеет как плюсы, так и минусы.
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