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Украина

Второй этап медреформы будет приостановлен, — Зеленский

17:43 4 мая 2020 136
Второй этап медреформы будет приостановлен,&nbsp;— Зеленский
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский объявил о приостановке запуска второго этапа реформы украинской медицины, стартовавшего 1 апреля. По его словам, рабочая группа, которую создали для оценки результатов первого этапа, сделала вывод — реформа имеет как плюсы, так и минусы.

Так, уже сегодня под угрозой увольнения оказались 50 тысяч медиков, работающие на станциях экстренной медпомощи, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы.

Таким образом, Зеленский призвал министра здравоохранения Максима Степанова, главу профильного комитета ВР Михаила Радуцкого и главного санврача Виктора Ляшко безотлагательно предложить механизмы решения болезненных вопросов реформы.

Напомним, новый глава Минздрава Максим Степанов еще 23 апреля анонсировал пересмотр медреформы.

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