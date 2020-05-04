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Второй этап медреформы будет приостановлен, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский объявил о приостановке запуска второго этапа реформы украинской медицины, стартовавшего 1 апреля. По его словам, рабочая группа, которую создали для оценки результатов первого этапа, сделала вывод — реформа имеет как плюсы, так и минусы.
Так, уже сегодня под угрозой увольнения оказались 50 тысяч медиков, работающие на станциях экстренной медпомощи, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы.
Таким образом, Зеленский призвал министра здравоохранения Максима Степанова, главу профильного комитета ВР Михаила Радуцкого и главного санврача Виктора Ляшко безотлагательно предложить механизмы решения болезненных вопросов реформы.
Напомним, новый глава Минздрава Максим Степанов еще 23 апреля анонсировал пересмотр медреформы.
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