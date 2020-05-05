Происшествия

Копы подстрелили бойцовскую собаку в Одессе: детали и видео инцидента

В Одессе патрульные ранили бойцовского пса, которого на них натравил нетрезвый правонарушитель. Инцидент произошел 4 мая в Ванном переулке, сообщили в Управлении Национальной полиции Украины в Одесской области. Напомним, ранее в Одессе собака едва не загрызла другую собаку в подъезде дома прямо на глазах у владелицы.

Отмечается, что правоохранителей вызвал по телефону обеспокоенный горожанин, который заметил пьяного мужчину с собакой без намордника и поводка.

Требованиям исправить ситуацию и одеть на собаку намордник тот не подчинился. После нейтрализации пса нарушителя задержали, а раненое животное — доставили в ветеринарную клинику.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

По информации ТСН, агрессивный одессит уже отказался от собаки, поэтому после выздоровления ей подыщут нового, более вменяемого хозяина.

Напомним, в конце 2019 года в Белой Церкви нетрезвая местная жительница после словесной перепалки натравила на прохожих собаку бойцовской породы и была задержана, а в Ровно полицейские застрелили собаку, которая искусала хозяина и загнала его на дерево.

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