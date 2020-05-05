26.85 / 27.15 28.99 / 29.52
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Копы подстрелили бойцовскую собаку в Одессе: детали и видео инцидента

11:45 5 мая 2020 359
собака
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Одессе патрульные ранили бойцовского пса, которого на них натравил нетрезвый правонарушитель. Инцидент произошел 4 мая в Ванном переулке, сообщили в Управлении Национальной полиции Украины в Одесской области. Напомним, ранее в Одессе собака едва не загрызла другую собаку в подъезде дома прямо на глазах у владелицы.

Отмечается, что правоохранителей вызвал по телефону обеспокоенный горожанин, который заметил пьяного мужчину с собакой без намордника и поводка.

Требованиям исправить ситуацию и одеть на собаку намордник тот не подчинился. После нейтрализации пса нарушителя задержали, а раненое животное — доставили в ветеринарную клинику.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

По информации ТСН, агрессивный одессит уже отказался от собаки, поэтому после выздоровления ей подыщут нового, более вменяемого хозяина.

Напомним, в конце 2019 года в Белой Церкви нетрезвая местная жительница после словесной перепалки натравила на прохожих собаку бойцовской породы и была задержана, а в Ровно полицейские застрелили собаку, которая искусала хозяина и загнала его на дерево.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Денис Повалий

Сына и внука Таисии Повалий чуть не убило дерево (фото)

собака

Копы подстрелили бойцовскую собаку в Одессе: детали и видео инцидента

Обнуление может не помочь: Путину предрекли досрочный уход

Обнуление может не помочь: Путину предрекли досрочный уход

Илон Маск с новорожденным

Илон Маск показал новорожденного сына в татуировках (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер