Общество и люди

В Одессе собака загрызла другую собаку в подъезде дома прямо на глазах у владелицы: поучительное видео

В Одессе агрессивный пес, которого везла в лифте жительница многоквартирного дома, загрыз соседского шпица. Инцидент произошел на глазах у хозяек животных. Напомним, в начале февраля на Харьковщине усыпили ротвейлера, который загрыз четырехлетнего ребенка.

Большой пес, который был без намордника, набросился на «соперника» сразу же, как только открылась дверь лифта. Попытки обеих женщин оттащить псов успехом не увенчались. Справедливости ради стоит отметить, что женщина со шпицем не очень убивалась над телом любимца и даже проволокла его труп на поводке несколько метров.

В сети решили, что, возможно, она и не была его хозяйкой, а только лишь выгуливала животное.

«Этот мелкаш вообще ее? Я бы за свою в пасть вцепилась», — написала пользователь Светлана.

Роман Устрицкий возразил ей, что дело не в собаках, а в отсутствии у них надлежащего воспитания и социализации.

Также несколько пользователей призвали ужесточить законодательство, чтобы штрафные санкции за нарушение правил содержания животных были ощутимыми.

«Судить таких. Почему другие должны страдать?», — задалась вопросом Елена Чос.

Напомним, в начале феврале киевлян шокировало нападение агрессивных псов без намордников на двух женщин, которые вступились за своих любимцев. Тогда две жительницы микрорайона «Еврогород» вышли на прогулку со своими собаками на поводках. На близлежащем пустыре их атаковали два бойцовских пса без намордников. Женщины, которые закрыли собой своих собак и получили многочисленные рваные раны. В сети уточнили, что агрессивных псов регулярно отпускают гулять без намордников, а тем, кто делает замечание хозяйке об этом, она угрожает своими же собаками.

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