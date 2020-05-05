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Появилось видео штурма квартиры россиянина, угрожавшего взорвать дом под Киевом
Мужчина, которого со стрельбой задерживали в Святопетровском Киевской области, оказался гражданином России, совершившим несколько грабежей и угрожавшим взорвать многоэтажный дом.
Как сообщили в ГУНП в Киевской области, иностранец отобрал мобильные телефоны у троих местных жителей, а одной из пострадавших он угрожал ножом. «После совершения двух грабежей и разбойного нападения, мужчина забаррикадировался в собственной квартире и из окна выкрикивал угрозы, что взорвет многоэтажку», — добавили в полиции и отметили, что злоумышленник не шел на контакт с правоохранителями.
Полицейский спецназ взял штурмом квартиру и задержал 38-летнего гражданина соседнего государства. Его поместили в изолятор временного содержания.
«В доме задержанного следователи полиции обнаружили один из похищенных телефонов, нож и другие вещественные доказательства. На месте происшествия также работала кинологическая служба. В ходе осмотра квартиры, никаких взрывных предметов или веществ не было обнаружено», — сообщили в полиции Киевской области и добавили, что возбуждены несколько уголовных производств — по ч. 1 и ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.
О задержании иностранца сообщили в посольство Российской Федерации и МИД Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику — лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержали неадекватного мужчину, который представлялся майором полиции и размахивал ножом в одном из банковских отделений. До этого мужчина попытался ограбить прохожего, но его спугнули.
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