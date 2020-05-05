Жертва пропаганды: в Кривом Роге пенсионер подпольно изготавливал запрещенную символику

Происшествия

В Кривом Роге полиция задержала 66-летнего пенсионера, который изготавливал дома и расклеивал по городу листовки с изображением «георгиевской ленточки». Всего у него изъяли 20 самодельных листовок. Напомним, ранее СБУ задержала в Днепропетровской области таксиста, оказавшегося пророссийским агитатором, сторонником «русского казачества» и монархизма.

Самодельные листовки

Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 436−1 Уголовного Кодекса («Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Теперь ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или же лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без такового.

Как известно, «георгиевская лента» используется пропагандисткой машиной Кремля в качестве символа победы СССР над нацистской Германией. При этом в Украине и ряде других постсоветских странах «георгиевскую ленту» запретили. В нашей стране эта лента является одним из символов «русского мира».

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