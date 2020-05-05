26.86 / 27.15 28.96 / 29.49
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Львовщине разгорелся скандал вокруг уничтожения памятника археологии (фото)

14:27 5 мая 2020 206
На Львовщине разгорелся скандал вокруг уничтожения археологии (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На Львовщине ради обустройства часовни со скульптурой Матери Божьей разрушили памятник археологии — языческое «Стольское городище». В сети показали фото с места событий — села Дуброва Николаевского района. Напомним, «ФАКТЫ» писали, как на Запорожье «черные археологи» разграбили древний курган.

Как сообщил львовянин Владимир Беньо, работы на территории природного заповедника проводятся самовольно, без всякого согласования на уровне района, области или государства. Он отметил, что на этом месте, которое находится всего лишь в 50 км от Львова, находилась столица когда-то могущественной Белой Хорватии.

В свою очередь директор историко-культурного заповедника «Стольское городище» Орест Корчинский подтвердил, что на территории заповедника ведутся работы по установке часовни, но подчеркнул, что этот проект с ним никто не согласовал. По его мнению, инициаторы создания часовни фактически воспользовались пандемией коронавируса для самозахвата исторической памятки.

В полиции Львовской области действия неизвестных квалифицировали по части 3 статьи 298 Уголовного кодекса («Повреждение памятника национального значения»).

Отметим, в 2019 году под Полтавой дорожники случайно разрыли скифские курганы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Билл Гейтс

«Даже я, предвидевший пандемию, поражен масштабами ущерба», — Билл Гейтс

в супермаркете

Вспышку коронавируса зафиксировали в супермаркете в Сумах

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина разозлила россиян своим исцелением от коронавируса (видео)

Дом, где жила девочка

Зверское убийство 13-летней девочки под Харьковом: выяснилась новая информация о семье ребенка

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер