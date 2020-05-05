На Львовщине разгорелся скандал вокруг уничтожения памятника археологии (фото)

Происшествия

На Львовщине ради обустройства часовни со скульптурой Матери Божьей разрушили памятник археологии — языческое «Стольское городище». В сети показали фото с места событий — села Дуброва Николаевского района. Напомним, «ФАКТЫ» писали, как на Запорожье «черные археологи» разграбили древний курган.

Как сообщил львовянин Владимир Беньо, работы на территории природного заповедника проводятся самовольно, без всякого согласования на уровне района, области или государства. Он отметил, что на этом месте, которое находится всего лишь в 50 км от Львова, находилась столица когда-то могущественной Белой Хорватии.

В свою очередь директор историко-культурного заповедника «Стольское городище» Орест Корчинский подтвердил, что на территории заповедника ведутся работы по установке часовни, но подчеркнул, что этот проект с ним никто не согласовал. По его мнению, инициаторы создания часовни фактически воспользовались пандемией коронавируса для самозахвата исторической памятки.

В полиции Львовской области действия неизвестных квалифицировали по части 3 статьи 298 Уголовного кодекса («Повреждение памятника национального значения»).

Отметим, в 2019 году под Полтавой дорожники случайно разрыли скифские курганы.

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