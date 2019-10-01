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Потрясающая находка: под Полтавой дорожники случайно разрыли скифские курганы (фото)
Прокладывая первую в Украине железобетонную трассу (Днепр — Решетиловка) в объезд райцентра Кобеляки Полтавской области, дорожники наткнулись на два кургана, в которых археологи нашли остатки жизнедеятельности древних племен — скифов и сарматов. Об этом сообщила Служба автомобильных дорог Полтавской области. (Напомним, на днях на Мамай-горе в Запорожской области археологи обнаружили древнее захоронение скифского воина.)
Курганы находятся возле сел Грицаевка и Подгора. Их тщательно обследуют специалисты из Львовского научно-исследовательского центра «Спасательная археологическая служба».
«Были выявлены материалы катакомбной и срубной культур, материалы скифского и сарматского времен. В погребальных сооружениях найдены керамические лепные горшки, миски, скребок из кремня, мелкие фрагменты костей животных. Один из скифских курганов был давно разграблен — в нем обнаружены останки двух человек — вельможи и прислуги», — рассказал руководитель экспедиции Богдан Сало.
Летом археологи нашли парное детское погребение сарматского периода І-ІІ веков нашей эры, которое тоже было разграблено. Но все же один артефакт уцелел — стеклянная бусинка в виде жука-скарабея.
А на днях археологи в верхнем слое кургана возле Подгоры нашли остатки временного жилья селитроваров, живших в XVII веке. На месте древних поселений, где было много компостных ям, они добывали селитру, которую использовали при производстве пороха. А заодно и разворовывали курганы. Поэтому ученые углубляются в землю в надежде найти более старые артефакты.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве в ходе реконструкции старинной церкви Спаса на Берестове и благоустройства прилегающей к ней территории археологи сделали сенсационную находку — обнаружили остатки поселения IX века до нашей эры.
«ФАКТЫ» также рассказывали, что на территории Софии Киевской археологи недавно нашли древнюю печать чиновника византийского императора.
Фото — Служба автомобильных дорог Полтавской области
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