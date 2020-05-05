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Общество и люди

Волонтерский штаб Андрея Ставницера в Одесской области: наша задача выполнена, первой вспышки удалось избежать

14:30 5 мая 2020 58
Андрей Ставницер
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Исполнив свои обязательства перед президентом и жителями региона, обеспечив медиков Одесской области всем необходимым, Антикризисный штаб передает инициативу государству. Об этом говорится в заявлении главы Штаба, совладельца портовой компании ТИС Андрея Ставницера и руководительницы благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерины Ножевниковой.

В заявлении подводятся итоги чрезвычайного периода. 16 марта Владимир Зеленский собрал в своем офисе представителей большого бизнеса, описал возможную катастрофу и попросил содействия. Одесса ответила массовым и четко организованным волонтерством. За следующие пятьдесят дней Ставницеру удалось объединить сотни предпринимателей, тысячи неравнодушных жителей и привлечь свыше 135 миллионов гривен.

Эти средства пошли на закупку средств защиты, оборудования и расходных материалов, обеспечение продуктами пожилых одесситов, транспорт и питание для врачей, переориентацию локальных производств на нужды больниц. Кроме денег, бизнес предоставил собственную медицинскую продукцию и бытовые средства, готовую еду и продукты, плоскости и эфирное время для социальной рекламы.

К началу мая число получателей существенной помощи от Штаб достигло 48. Это опорные и районные больницы, станции скорой помощи, клиники семейного медицины, морги, социальные служб. Закрыты срочные потребности всех медицинских учреждений Одесской области, что помогло предотвратить худший сценарий развития эпидемии COVID-19.

Сейчас, пишет Ставницер в своем отчете, время уже не идет на часы, все медицинские учреждения области обеспечены необходимым на первый период, пришло время грамотных карантинных мер и администрирования медицинских учреждений. «Это — не наша работа. Наша миссия — спасение жизней, и мы с ней справились», — резюмирует руководитель Штаба.

По словам Андрея Ставницера, на днях он обсуждал результаты сделанного с президентом, и он поблагодарил Штаб за проделанную работу. Теперь Андрей намерен снова сконцентрироваться на бизнесе и опровергает слухи о своем участии в каких-либо выборах: «Никто из нас в политику не собирается. Я не хочу быть мэром или губернатором Одессы. Я не хочу быть министром или депутатом. И Ножевникова тоже не хочет».

«Корпорация монстров» продолжит обеспечивать пожилых одесситов продуктовыми наборами. Также Штаб будет продолжать поставлять в больницы обеды для врачей от рестораторов-меценатов.

Подробный отчет о вкладе меценатов и помощи, оказанной Одесской области, опубликован на сайте Штаба: https://odessavscovid.info/statya/777/

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