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Точный прогноз на среду: гороскоп на 6 мая для всех знаков зодиака
Среда, 6 мая, — хороший день для ведения переговоров.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 6 мая для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможны проблемы со здоровьем органов пищеварительной системы. Любимый человек сделает подарок.
Телец
Это прекрасный день для любых занятий, связанных с чтением, передачей информации, обменом знаниями.
Близнецы
День не самый плодотворный, но приятный. Вам едва ли удастся провести его с пользой, зато можно побаловать себя.
Рак
Звезды предостерегают от измены, тайного недоброжелательства или открытой агрессии.
Лев
Постарайтесь не отвлекаться на мелочи — не исключено, что пустые разговоры или бессмысленные споры отнимут все ваше время.
Дева
Избегайте излишней доверчивости, проявляйте осторожность во всем, что касается денежных вопросов.
Весы
Вам предстоит столкнуться с чужими проблемами. Не будьте равнодушными.
Скорпион
Совет звезд: денежные средства не стоит давать в долг и вкладывать в малознакомые проекты.
Стрелец
У пожилых Стрельцов могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, поэтому стоит обратиться к специалисту.
Козерог
Не делайте в эти сутки никаких крупных капиталовложений или покупок — это может привести к различным неприятностям.
Водолей
Вероятны серьезные стычки с внешним окружением, например, с коллегами по работе или соседями по дому.
Рыбы
Очень велика вероятность интересных встреч и новых знакомств. Одинокие Рыбы могут встретить свою судьбу.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали гороскоп здоровья на этот месяц.
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