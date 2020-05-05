Стиль жизни

Точный прогноз на среду: гороскоп на 6 мая для всех знаков зодиака

Среда, 6 мая, — хороший день для ведения переговоров.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 6 мая для всех знаков зодиака.

Овен

Возможны проблемы со здоровьем органов пищеварительной системы. Любимый человек сделает подарок.

Телец

Это прекрасный день для любых занятий, связанных с чтением, передачей информации, обменом знаниями.

Близнецы

День не самый плодотворный, но приятный. Вам едва ли удастся провести его с пользой, зато можно побаловать себя.

Рак

Звезды предостерегают от измены, тайного недоброжелательства или открытой агрессии.

Лев

Постарайтесь не отвлекаться на мелочи — не исключено, что пустые разговоры или бессмысленные споры отнимут все ваше время.

Дева

Избегайте излишней доверчивости, проявляйте осторожность во всем, что касается денежных вопросов.

Весы

Вам предстоит столкнуться с чужими проблемами. Не будьте равнодушными.

Скорпион

Совет звезд: денежные средства не стоит давать в долг и вкладывать в малознакомые проекты.

Стрелец

У пожилых Стрельцов могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, поэтому стоит обратиться к специалисту.

Козерог

Не делайте в эти сутки никаких крупных капиталовложений или покупок — это может привести к различным неприятностям.

Водолей

Вероятны серьезные стычки с внешним окружением, например, с коллегами по работе или соседями по дому.

Рыбы

Очень велика вероятность интересных встреч и новых знакомств. Одинокие Рыбы могут встретить свою судьбу.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп здоровья на этот месяц.

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