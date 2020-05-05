26.86 / 27.15 28.96 / 29.49
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Точный прогноз на среду: гороскоп на 6 мая для всех знаков зодиака

14:39 5 мая 2020 153
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Среда, 6 мая, — хороший день для ведения переговоров.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 6 мая для всех знаков зодиака.

Читайте также: Сплетни и разрыв отношений: любовный гороскоп на май для всех знаков зодиака

Овен

Возможны проблемы со здоровьем органов пищеварительной системы. Любимый человек сделает подарок.

Телец

Это прекрасный день для любых занятий, связанных с чтением, передачей информации, обменом знаниями.

Близнецы

День не самый плодотворный, но приятный. Вам едва ли удастся провести его с пользой, зато можно побаловать себя.

Рак

Звезды предостерегают от измены, тайного недоброжелательства или открытой агрессии.

Лев

Постарайтесь не отвлекаться на мелочи — не исключено, что пустые разговоры или бессмысленные споры отнимут все ваше время.

Дева

Избегайте излишней доверчивости, проявляйте осторожность во всем, что касается денежных вопросов.

Весы

Вам предстоит столкнуться с чужими проблемами. Не будьте равнодушными.

Скорпион

Совет звезд: денежные средства не стоит давать в долг и вкладывать в малознакомые проекты.

Стрелец

У пожилых Стрельцов могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, поэтому стоит обратиться к специалисту.

Козерог

Не делайте в эти сутки никаких крупных капиталовложений или покупок — это может привести к различным неприятностям.

Водолей

Вероятны серьезные стычки с внешним окружением, например, с коллегами по работе или соседями по дому.

Рыбы

Очень велика вероятность интересных встреч и новых знакомств. Одинокие Рыбы могут встретить свою судьбу.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп здоровья на этот месяц.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Билл Гейтс

«Даже я, предвидевший пандемию, поражен масштабами ущерба», — Билл Гейтс

в супермаркете

Вспышку коронавируса зафиксировали в супермаркете в Сумах

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина разозлила россиян своим исцелением от коронавируса (видео)

Дом, где жила девочка

Зверское убийство 13-летней девочки под Харьковом: выяснилась новая информация о семье ребенка

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер