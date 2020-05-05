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Карантин лишил работы и зарплаты: куда можно устроиться и кому дадут пособие по безработице

Продление правительством карантина, призванное уменьшить риск заражения украинцев коронавирусом, одновременно больно ударит по финансовому состоянию людей. Ведь сотни тысяч украинцев оказались без работы, а еще больше — находятся в отпуске за свой счет или работают в ограниченном режиме. К ним нужно добавить еще сотни тысяч заробитчан, которые были вынуждены вернуться на родину и сейчас остаются безработными.

Почти половина трудоспособных украинцев материально пострадали из-за карантина

Согласно исследованию компании Kantar Ukraine, 41% трудоспособных украинцев материально пострадали из-за карантина. В частности, 15% находятся в неоплачиваемом отпуске, 8% потеряли работу, еще у 5% уменьшилась зарплата, но сохранен объем работ, 13% переведены на неполную занятость.

Изменения в доходах привели к ухудшению финансового состояния участников опроса. Если зимой 2020 года доля тех, кому денег хватало только на еду, составляла 10−12%, то сейчас таких 15%. В апреле сократилось на 7% число граждан, у кого достаточно денег на бытовую технику, — 23% против 30% в феврале. При этом жители больших городов в материальном плане чувствуют себя в среднем лучше, чем жители других населенных пунктов.

Естественно, что общая ситуация в стране отражается и на рынке труда. Согласно исследованию, проведенному специалистами сайта по поиску работы Jooble, во втором месяце карантина на рынке труда уменьшилась активность как работодателей, так и соискателей.

В частности, общее количество вакансий в апреле сократилось на 22% по сравнению с мартовским показателем. При этом активно публиковали вакансии компании из таких сфер:

* транспорт и логистика: активно искали водителей категории Е, логистов и водителей такси; * IТ-сфера: предлагали работу на позиции Junior Flutter (JavaScript) developer, DevOps Engineer, Android/iOS Flutter Dart Developer, Java Developer, Middle .NET Developer; * производство: искали упаковщиков, водителей погрузчиков, токарей, сборщиков и швей; * оптовая и розничная торговля: публиковали вакансии для работы менеджером по продажам, бухгалтером, продавцом-консультантом, охранником и кассиром.

Если говорить об активности ищущих работу, то в апреле она снизилась на 3% по сравнению с мартом. Больше всего отзывов от кандидатов получили вакансии:

* водитель; * курьер; * продавец; * уборщица; * охранник.

Следует также отметить и снижение заинтересованности в поиске удаленной работы на 12%. Чаще всего такой поиск был связан с работой бухгалтером, копирайтером, оператором колл-центра, тестировщиком и переводчиком с иностранных языков. Со своей стороны работодатели для дистанционной работы искали операторов колл-центров и менеджеров по продажам.

В НБУ ожидают пик безработицы во втором квартале 2020 года

О негативных последствиях карантина для экономики говорится и в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины за апрель. В документе указано, что карантинные ограничения для предприятий торговли, транспорта и сектора услуг, рост неопределенности и ухудшение экономических ожиданий обусловили снижение спроса на рабочую силу.

По оценке НБУ, введение карантина, которое пришлось на вторую половину марта, не окажет значительного влияния на уровень безработицы в первом квартале. Однако во втором уровень безработицы вырастет до 11,5% или даже 12%. Такая оценка основывается на прогнозе НБУ спада реального ВВП во втором квартале, а также результатах социологических опросов о количестве людей, ранее работавших, но потерявших место в результате введения карантина.

Согласно данным НБУ, количество вакансий за период карантина резко снизилось, что может свидетельствовать о коррекции предприятиями планов по набору новых сотрудников. Больше всего количество новых вакансий снизилось в секторах, которые сильнее пострадали от введения карантина: в сфере услуг, розничной торговле. Однако на фоне общего ухудшения экономической ситуации и роста неопределенности спрос на рабочую силу сократился и в других секторах.

Наименее ощутимо количество людей, утративших работу, уменьшилось в сфере IТ, наиболее приспособленной к работе в дистанционном режиме. Так, доля удаленно работающих в этой сфере даже выросла с 10% до 90%. Кроме того, и в сельском хозяйстве в связи традиционным повышением спроса на рабочую силу в период посевной кампании потери рабочих мест минимальны.

Согласно опросам НБУ и информации из открытых источников, предприятия сообщали о различных стратегиях работы с персоналом: сохранение работников и оплаты труда, сокращение количества трудодней в неделю, перевод на дистанционный режим, предоставление оплачиваемых и неоплачиваемых отпусков, увольнение части персонала.

«Одновременно с увеличением продолжительности карантина, повышением неопределенности и ухудшением экономических ожиданий ухудшились и ожидания изменения количества работников», — говорится в обзоре Нацбанка.

Рост безработицы отмечает и Государственная служба занятости. Количество официально зарегистрированных безработных в Украине на 4 мая составляет 456 тысяч 800 человек, что на 48% больше, чем на эту же дату прошлого года (308 тысяч 300). С начала действия карантина, то есть с 12 марта, статус безработного получили почти 156 тысяч украинцев.

В то же время количество вакансий сократилось до 53 тысяч на начало мая, что почти на 60% меньше, чем было в мае 2019 года. По данным службы, сейчас есть спрос на работников в сферах сельского и лесного хозяйства, торговли и услуг (продавец продовольственных товаров, кассир, повар, уборщик, рабочий по благоустройству), в сфере логистики (курьер, водитель, грузчик, завскладом), в здравоохранении и предоставлении соцпомощи (медсестра/медбрат, соцработник) и в охранной сфере (сторож). Есть также вакансии для бухгалтеров, специалистов, учетчиков, врачей с опытом работы, а также для квалифицированных рабочих — электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров.

«Если украинец работал в другой стране официально и платил все налоги, то получение пособия по безработице возможно»

Но что же делать людям, оказавшимся без источников дохода? Пока выход один — становиться на учет в службу занятости. Это позволит получать пособие по безработице. Кстати, 18 апреля вступило в силу постановление правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины. Согласно которому минимальный размер социальной помощи по безработице увеличен с 650 грн до 1000 грн. Государственный центр занятости сообщает, что действие поставления распространяется на весь период с начала объявления карантина — 12 марта. Оно будет действовать также в течение 30 календарных дней после окончания карантина. Минимальный размер пособия по безработице повышен до 1000 гривен, в том числе для всех безработных, которые встали на учет в период карантина. Сумма будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости.

Но возникает вопрос, могут ли украинцы, многие годы проработавшие за рубежом, зарегистрироваться как безработные и получать пособие?

— Зарегистрироваться они могут, а вот получать пособие смогут далеко не все, — сообщил «ФАКТАМ» адвокат Шевченковской коллегии адвокатов Киева Юрий Криворучко. — У каждого гражданина, работающего в Украине, есть карточка социального страхования, по которой уплачивается Единый социальный взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), объединяющий четыре разных платежа.

Соответственно, человек, который прекращает платить ЕСВ по причине увольнения, может рассчитывать на выплату в связи с утратой работы. Для этого в Службу занятости необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие определенного трудового стажа и уплату ЕСВ, а также справку о том, что человек был уволен не по собственному желанию, а по инициативе работодателя. Поэтому трудовой мигрант, обратившийся в службу занятости, будет поставлен на учет как безработный, но рассчитывать на пособие не сможет, так как не платил ЕСВ. Таким образом, граждане, официально работавшие в Украине и утратившие работу в связи с карантином, пособие получать будут, а трудовые мигранты, вернувшиеся в Украину, скорее всего, нет.

Я говорю «скорее всего», так как есть некоторые исключения. Например, если гражданин Украины работал в другой стране официально, платил налоги и та страна имеет с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения, то получение пособия возможно. Но человек должен предоставить документ, подтверждающий уплату за границей налогов и платежей на социальное страхование, то есть аналога нашего единого социального взноса. Кроме того, в таком случае время работы за границей будет засчитано в трудовой стаж, а также с страховой стаж, необходимый для получения пенсии.

Стоит отметить, что в Украине процедура оформления пособия по безработице теперь проводится онлайн — с помощью приложения «Дія». Доступны две услуги: предоставление статуса безработного и назначение пособия по безработице.

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