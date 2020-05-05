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Происшествия

Подростки устроили жуткий погром в магазине из-за алкоголя

15:20 5 мая 2020 154
Задержанные
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

На Днепропетровщине полиция задержала четверых несовершеннолетних, которые разгромили магазин из-за отказа продавца продать алкоголь. Ранее в Запорожской области подростки, действуя заодно с вместе с психически больным мужчиной, устроили погром на кладбище.

Как сообщает «Днепр Оперативный», инцидент произошел в Кривом Роге. Подростки хотели купить пива, но продавец не стала продавать спиртное, так как покупатели выглядели несовершеннолетними. Тогда «дети» начали громить магазин и перевернули холодильник с напитками.

Продавец вызвала правоохранителей и сообщила им приметы дебоширов. Полиция вскоре задержала троих подозреваемых возрастом 14 и 15 лет.

Следователи выясняют причины и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области две пьяные лицеистки развлекались тем, что разбивали памятные могильные плиты на кладбище.

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Задержанные

Подростки устроили жуткий погром в магазине из-за алкоголя

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