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Подростки устроили жуткий погром в магазине из-за алкоголя
На Днепропетровщине полиция задержала четверых несовершеннолетних, которые разгромили магазин из-за отказа продавца продать алкоголь. Ранее в Запорожской области подростки, действуя заодно с вместе с психически больным мужчиной, устроили погром на кладбище.
Как сообщает «Днепр Оперативный», инцидент произошел в Кривом Роге. Подростки хотели купить пива, но продавец не стала продавать спиртное, так как покупатели выглядели несовершеннолетними. Тогда «дети» начали громить магазин и перевернули холодильник с напитками.
Продавец вызвала правоохранителей и сообщила им приметы дебоширов. Полиция вскоре задержала троих подозреваемых возрастом 14 и 15 лет.
Следователи выясняют причины и обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области две пьяные лицеистки развлекались тем, что разбивали памятные могильные плиты на кладбище.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.