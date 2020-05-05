- 16:50 Отца Хабиба доставили в больницу Москвы: у него проблемы с сердцем
- 16:48 «Сняли порчу» вместе с деньгами: цыганки нагло обобрали пенсионерку
- 16:46 Настя Каменских раскрыла секреты своей счастливой жизни с Потапом
- 16:30 В Украине готовят отмену льгот для населения по оплате электроэнергии: что предлагают
- 16:29 Рада соберется 7 мая, чтобы решить важный для медиков вопрос
- 16:24 И. о. руководителя НИР угрожают из-за попыток ликвидировать схемы разворовывания государственных средств
- 16:22 Без сюрпризов: последнего из подозреваемых в убийстве Шеремета оставили под стражей
- 16:04 В Украине в помощь жертвам домашнего насилия запустили чат-бот: как это работает
- 16:00 Поздравьте ветеранов по телефону: Кличко заявил, что празднования Дня победы в Киеве не будет
- 15:59 В Минздраве заявили, что решили проблему с ПЦР-тестированием онкобольных детей перед госпитализацией
- 15:56 День ангела Юрия: красивые поздравления и открытки
- 15:36 В порту под Одессой обнаружили партию кокаина стоимостью 200 млн гривен
В Украине готовят отмену льгот для населения по оплате электроэнергии: что предлагают
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) предложила рассмотреть повышение тарифов на электроэнергию для населения. Ранее в Украине пересчитали тарифы на газ.
Комиссия представила презентацию на круглом столе, организованном комитетом Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
Для выхода из проблемной ситуации, сложившейся на рынке электрической энергии, НКРЭКУ предлагает до конца 2020 года отменить льготную категорию потребления до 100 кВт⋅ч для населения (действующий тариф — 0,75 грн без НДС). Это позволит дополнительно получить 12 млрд грн в следующем году.
Также предложено в течение 2−5 лет отменить перекрестное субсидирование с обеспечением адресной помощи уязвимым категориям потребителей. Это позволит получить еще 38 млрд грн в год, так как объем дотаций, по оценкам НКРЭКУ, составляет свыше 50 млрд грн. Так, средневзвешенный тариф для населения составляет 1,07 грн за кВт⋅ч (без НДС), а коммерческие потребители платят 1,88 грн за кВт⋅ч.
Ранее сообщалось, что в Киеве долги за коммунальные услуги достигли миллиардов гривен.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»