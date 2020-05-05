Деньги

В Украине готовят отмену льгот для населения по оплате электроэнергии: что предлагают

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) предложила рассмотреть повышение тарифов на электроэнергию для населения. Ранее в Украине пересчитали тарифы на газ.

Комиссия представила презентацию на круглом столе, организованном комитетом Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Для выхода из проблемной ситуации, сложившейся на рынке электрической энергии, НКРЭКУ предлагает до конца 2020 года отменить льготную категорию потребления до 100 кВт⋅ч для населения (действующий тариф — 0,75 грн без НДС). Это позволит дополнительно получить 12 млрд грн в следующем году.

Также предложено в течение 2−5 лет отменить перекрестное субсидирование с обеспечением адресной помощи уязвимым категориям потребителей. Это позволит получить еще 38 млрд грн в год, так как объем дотаций, по оценкам НКРЭКУ, составляет свыше 50 млрд грн. Так, средневзвешенный тариф для населения составляет 1,07 грн за кВт⋅ч (без НДС), а коммерческие потребители платят 1,88 грн за кВт⋅ч.

Ранее сообщалось, что в Киеве долги за коммунальные услуги достигли миллиардов гривен.

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