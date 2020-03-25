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Украинцам пересчитали тарифы на газ: сколько придется платить за отопление
Пандемия коронавируса и падения цен на мировых рынках обрушила стоимость нефтепродуктов в Украине. По данным «Нафтогаза», за март цена упадет на 14%, однако если динамика продолжится, со временем цены снизятся более значительно.
Об этом говорится в материале издания «Обозреватель».
Так, цена на газ для населения в марте составит около 4,3 грн за куб. При этом еще в феврале тариф зависимо от региона колебался около 5 грн.
Вследствие этого семья из трех человек с учетом граничного объема потребления заплатит:
только плита (29,4 куб.):
было: 147 грн;
стало: 126,42 грн;
плита и обогрев воды (54,9 куб.):
было: 274,5 грн;
стало: 255,42 грн;
индивидуальное отопление (400 куб. м):
было: 2000 грн;
стало: 1720 грн;
По информации «Нафтогаза», снижение цен происходит благодаря падению цен на газ в Европе, что связано с теплой зимой и большими запасами газа в хранилищах.
Следом могут измениться тарифы на горячую воду и отопление. Составляющая газа в тарифах на тепло и горячую воду — 70−80%.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве в школах и детсадах, которые ушли на карантин из-за коронавируса еще с 12 марта, со среды, 25 марта отключат отопление. Такое решение приняли столичные власти, отметив, что таким образом будет уменьшена нагрузка на бюджет, а средства можно будет перенаправить на борьбу с коронавирусом.
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