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Столица на карантине: долги киевлян за коммуналку исчисляются уже миллиардами гривен
Уровень оплаты киевлян снизился на 15% по сравнению с прошлыми аналогичными периодами. Об этом сообщает Информатор Деньги.
На пресс-брифинге в Киевской администрации директор СП «Энергосбыт» Константин Лопатин заявил, что в марте за отопление и теплую воду предприятие «Киевтеплоэнерго» не досчиталось 250 миллионов гривен. При этом суммарный долг жителей столицы составляет около 2 миллиардов гривен. 80% тарифа составляет оплата поставщикам газа.
Уровень платежей за воду снизился на 25% по сравнению с прошлым месяцем. Уровень оплаты за услугу вывоза мусора составляет 60−70%, при этом объемы работы увеличились.
Заместитель коммерческого директора УК «Центр коммунального сервиса» Юлия Петрик рассказала, что для оплаты коммунальных услуг потребители могут воспользоваться:
личным кабинетом;
- мессенджером в Facebook;
- в скайпе;
- позвонить в контакт-центр: (044) 247−40−40.
Многие услуги и вызов мастера можно оформить на сайте компании. Оплату можно выполнять с помощью QR-кода, владельцы Карточки киевлянина оплачивают услуги без комиссии.
А добросовестные плательщики из числа пенсионеров пока нередко создают очереди в «Ощадбанке», пытаясь оплатить коммуналку. В понедельник, 13 апреля, Telegram-канал dtp.kiev.ua опубликовал фото одного из столичных отделений.
Ранее сообщалось, что на время карантина пенсионерам упростят оплату коммуналки.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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