Политика

Украинцы не доверяют никому, кроме Владимира Зеленского. Во всяком случае такой вывод можно сделать, проанализировав свежий рейтинг доверия к политикам, партиям и органам власти. Как такая ситуация скажется на результатах местных выборов, «ФАКТАМ» рассказал известный эксперт и блогер Алексей Арестович.

— В свете позитивных показателей отношения к президенту и его партии какой ваш прогноз о раскладах по итогам местных выборов?

— Во-первых, до местных выборов еще очень далеко, многое может измениться, — говорит Алексей Арестович. — Полгода — это большой срок для Украины, тем более когда все так быстро меняется. Я думаю, у партии Зеленского будут грандиозные проблемы на местных выборах. Вплоть до проигрыша по многим территориальными комиссиям. Кроме того, партии «Слуга народа» реально не существует. Хороший результат на местных выборах показывают те партии, у которых есть настоящая партийная структура или они что-то делают, чтобы хотя бы быть заметными в информационном поле. Ничего подобного у «Слуги народа» не наблюдается. Они, конечно, попытаются сейчас что-то там слепить, но я подозреваю, что у них это очень сильно не получится. В Зеленского верят, как в сказку. А в партию… Чего в нее верить? С партией и так все понятно.

— Как скажется на предвыборной гонке так называемый бунт мэров?

— Он существенно повлияет на расклад на местных выборах. Смею предположить, что они (партия «Слуга народа». — Авт.) попытаются перекупить мэров. Купить лояльность мэров или организовать какие-то договорняки. Но, судя по письму этих 23-х мэров, думаю, у них не очень получится. Такая схема может сработать с одним-двумя градоначальниками, не более. Нужно понимать, что мэр — выборная должность, он является лицом неприкосновенным. В этом его отличие от назначенцев. Поэтому мэру гораздо легче открыто пойти против власти и поймать этот хайп на бунте против власти, нежели на соглашательстве, и победить.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что некоторые противники Зеленского проводят параллели между действиями нынешней власти и действиями большевиков, приведшими к голодоморам. Известные политологи рассказали «ФАКТАМ», состоится ли «третий Майдан» и действительно ли с помощью карантинных мер власть пытается уничтожить протестный электорат.

«ФАКТЫ» сообщали также, что мэр Львова Андрей Садовой и городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержали мэра Черкасс Анатолия Бондаренко и призвали не преследовать его за позицию относительно карантина в Украине.

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