Происшествия

В селе на Буковине после смерти священника верующие подрались в храме (фото, видео)

В понедельник, 4 мая, возле храма села Задубровка произошел конфликт между верующими, который перерос в драку. Ранее в Одессе священники подрались на глаза у прихожан.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Черновицкой области, конфликт возник между представителями двух религиозных общин. Инцидент произошел после смерти настоятеля местного храма Леонида Деликатного. В драке двое прихожан получили телесные повреждения — им оказали медпомощь в больнице.

Полиция уже установила лиц, которые причастны к драке, на них составлены протоколы за мелкое хулиганство. В село прибыла рота спецназа — правоохранители круглосуточно дежурят возле храма для обеспечения правопорядка.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине избили священника ПЦУ — нападение произошло сразу после передачи храма из подчинения Московского патриархата.

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