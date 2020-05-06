90-летняя украинка на белом кабриолете стала звездой сети (видео)

Украина

После пенсионерки из Запорожья, которая разъезжала по улицам города на гироскутере и прославилась этим в соцсетях, звездой интернета стала еще одна очень пожилая украинка. Бабушка из Закарпатья в свои 90 лет на белом кабриолете «Мустанг» устроила на поле настоящий дрифт.

В качестве инструктора выступал, очевидно, ее внук. В опубликованном видео мужской голос за кадром подсказывает женщине сначала как завести машину и как включить скорость.

Бабушке такая езда на кабриолете явно очень понравилась.

«Цімборики лиш бисьте ми не завідували може і в скоро пудніметися», — такой комментарий оставила rina_z_zakarpattya (на своей странице в Instagram женщина представилась как Баба Рина).

За день видео собрало несколько тысяч лайков. В сети назвали бабушку крутой, звездой интернета, слали ей массу приветов и желали крепкого здоровья.

Ранее «ФАКТЫ» писали о семидесятилетней жительнице Финляндии, которая в очень почтенном возрасте увлеклась катанием на сноуборде, рисованием граффити, ездой на скейтборде и множеством других необычных для «пенсионного» возраста хобби. А киевлянка Нина Дрозд, выйдя на пенсию, стала успешным видеоблогером.

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