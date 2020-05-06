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Похудевшая на 45 килограммов Адель в честь своего 32-летия порадовала фанатов фото в мини-платье
5 мая британская певица Адель отметила свое 32-летие. В честь этого события она порадовала фанатов фотографией с праздничной вечеринки, которую выложила у себя в Instagram. На ней похудевшая на 45 килограммов поп-звезда, стоя у себя во дворе, позирует в черном облегающем мини-платье, демонстрируя стройную фигуру. Поклонники отметили, что она выглядит превосходно.
Адель поблагодарила поклонников за их поздравления, а также поблагодарила медицинских работников за их труд и пожелала всем оставаться «в безопасности и здравом рассудке в эти сумасшедшие времена».
Это первое фото Адель, которым она поделилась в Instagram с Рождества прошлого года.
Адель, которая ранее неоднократно говорила, что не стыдится своей пышной фигуры, решила худеть после того, как почувствовала, что лишний вес влияет на ее самочувствие. Она пришла к выводу, что надо принимать меры, так как хочет быть здоровой мамой для своего семилетнего сына Анджело.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Адель обвенчала лучшую подругу и спела на ее свадьбе.
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