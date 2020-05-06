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Конфликты и ошибки: гороскоп на 7 мая для всех знаков зодиака
Четверг, 7 мая, — удачный день для встреч и коротких поездок
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 7 мая для всех знаков зодиака.
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Овен
Звезды предостерегают от активности в коммерческой деятельности — вероятны финансовые потери.
Телец
Возможно, у вас появится возможность подзаработать. Не упускайте такой замечательный шанс.
Близнецы
Эти сутки благоприятны для учебы, оформления документов, расширения познаний.
Рак
В этот день лучше не предпринимать никаких поездок и держаться подальше от огня.
Лев
Воспользуйтесь передышкой, которую дают вам звезды. Этот день подходит для спокойного отдыха, восстановления сил.
Дева
Каждое начинание может обернуться разочарованием. Решение любых важных вопросов лучше отложить до следующей недели.
Весы
В финансовой сфере намечается спад — пересмотрите свои траты, вложения.
Скорпион
Вероятны недоразумения с окружающими вас людьми, например, с коллегами по работе или соседями по дому.
Стрелец
Гороскоп предсказывает встречу с первой любовью, которая моментально вернет Стрельца в прошлое.
Козерог
Первая половина дня обещает быть неблагоприятной. До обеда не планируйте важных дел.
Водолей
Не слушайте чужие сплетни. Завистники будут стараться испортить вашу репутацию. Но их поползновения будут бессильны.
Рыбы
Вероятна романтическая встреча или новое знакомство, которое перерастет в серьезные отношения.
Хорошего вам дня!
Больше гороскопов для всех знаков зодиака читайте здесь.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!