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Война за еду: стервятники отбили добычу у гепарда, но ее у них отнял лев (видео)
В заповеднике Саби Саби в ЮАР засняли интересное видео из жизни дикой природы. На кадрах, запечатленных местным гидом и рейнджером Бреттом Хисманом, гепард, поймавший себе антилопу, пытается пообедать. Однако вокруг него собирается огромная стая стервятников. Нервничающий хищник неоднократно пытается отогнать птиц. Однако, далеко они не улетают и, стоит столько гепарду отвернуться, приближаются все ближе и ближе, окружая противника.
Как сообщает издание Latest Sightings, в конце концов подавляющие численностью стервятники берут верх, и гепард бежит прочь, оставляя мясо в распоряжении падальщиков, которые жадно набрасываются на еду всем скопом.
Однако вскоре появляется еще одно действующее лицо — молодой лев, который ведет себя весьма решительно. Он отгоняет графов, хватает тушу и уносит ее с собой. После чего затаскивает ее в кусты и спокойно ест.
«Это было невероятно! Настоящая война за еду», — говорит автор видео.
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