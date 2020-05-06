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Бьют и угрожают заразить СПИДом: в СИЗО в Кропивницком издеваются над задержанными (фото)

На фоне инициативы государства улучшить условия для содержания граждан в СИЗО продолжает работать старая система, когда задержанные подвергаются издевательствам, побоям и шантажу. Об одном из таких инцидентов в Кропивницком следственном изоляторе в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

5 мая в СИЗО побывал ее региональный представитель в Кировоградской области Виктор Жученя и пообщался с двумя пострадавшими, которые рассказали, что, начиная с 27 апреля, когда их доставили в СИЗО, надзиратели систематически над ними издевались, били и шантажировали.

«Синяки и следы от ударов были настолько существенными, что, когда задержанных привозили в изолятор временного содержания, их отказывались принимать и возвращали обратно в СИЗО, где людей снова подвергали физическому насилию», — пишет Денисова.

По словам потерпевших, исполняющий обязанности начальника СИЗО угрожал, что заразит арестованных СПИДом и туберкулезом, демонстрируя при этом шприц с белой жидкостью. Задержанные утверждают, что все издевательства применялись с целью вымогательства от них и их родных денег.

Региональный координатор омбудсмена сообщил об увиденном в СИЗО Кропивницкого прокуратуру Кировоградской области, которая начала расследование жалоб потерпевших.

Напомним, ранее произошел бунт в Черновицком СИЗО, куда поместили задержанного с коронавирусной инфекцией.

«ФАКТЫ» писали о том, что в связи пандемией коронавируса, в Минюсте подготовили законопроект об ограниченной амнистии заключенных. Освободить намерены около трех тысяч человек — тех, кто на свободе не ухудшит криминогенную ситуацию.

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