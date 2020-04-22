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Кабмин одобрил создание платных камер в СИЗО
Правительство Украины на заседании в среду, 22 апреля, запустило экспериментальный проект о платном предоставлении улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в СИЗО Государственной уголовно-исполнительной службы. Отметим, параллельно министр Денис Малюська иниицирует введение нового вида уголовного наказания — пробационный надзор.
По информации пресс-службы Министерства юстиции, такие услуги планируется предоставлять на добровольной основе.
При этом проект планируется реализовать до конца 2020 года только в определенных следственных изоляторах, в которых выделят помещения не требующие капитальных ремонтов.
Средства, полученные от предоставления таких платных услуг, планируется направлять в специальный фонд государственного бюджета и финансировать проведение текущих и капитальных ремонтов помещений других СИЗО.
Напомним, ранее в Минюсте подсчитали, что стоимость пребывания в платной камере СИЗО должна соответствовать цене номера в трехзвездочном отеле.
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