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Украина

Из украинских тюрем хотят освободить тысячи заключенных: что об этом известно

8:42 29 апреля 2020 161
Заключенный
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Министерстве юстиции, ранее поддержавшем идею об ограниченной амнистии в связи с пандемией коронавируса, подготовили законопроект и внесли его на рассмотрение Кабмина.

Об этом в интервью «Цензор.нет» заявил министр юстиции Денис Малюська, который не исключает, что уже на следующей неделе документ будет зарегистрирован в парламенте.

«Амнистию предлагаем не делать слишком радикальной и выпускать только тех, кто на свободе не ухудшит криминогенную ситуацию. Речь идет о двух-три тысячи человек. По сравнению с теми, кто останется (а это еще около 50 000), это не слишком много. Однако это даст нам резерв камер для того, чтобы изолировать больных или людей, которые контактировали с такими больными», — заявил министр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Денис Малюська назвал «пожизненников» самой интересной и интеллигентной категорией осужденных.

Эксклюзивное интервью с заместителем министра юстиции Украины Еленой Высоцкой о ситуации в пенитенциарных заведениях и том, кто может попасть под амнистию, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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